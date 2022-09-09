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В Австрії допускають послаблення санкцій, якщо Путін піде на поступки

Фото: глава МЗС Австрії Александер Шалленберг (flick.com)
Автор: Марія Кучерявець

Австрія не виключає можливості поступового зняття санкцій ЄС з Росії. Це можливе у разі відповідних кроків збоку Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Австрії Александера Шалленберга в інтерв'ю Wiener Zeitung.

Так, на питання журналіста, чи можна поступово зняти санкції, якщо глава Кремля Путін піде на ту чи іншу поступку, він відповів:

"Санкції - це гнучкий засіб, але ми далекі від цього. Я дуже сподіваюся, що колись ми все ж досягнемо точки, коли дипломатія зможе досягти успіху".

Шалленберг підкреслив, що у такому разі "переговори завжди вимагають двох сторін", і доти, доки однією з них робляться спроби спотворити факти військовими засобами, час для таких тем ще не настав.

"Зараз важливий стратегічний терпець, нервова сила. Санкції проти Росії працюють дедалі більше з кожним днем. Цілі сектори російської економіки потерпають, вона впадає в рецесію", - зазначив глава МЗС Австрії.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін всіляко намагається енергетичним шантажем натиснути на Захід, аби послабити санкції з РФ. До прикладу, нещодавно він пригрозив припиненням постачання газу та інших енергоресурсів до Євросоюзу, якщо Брюссель введе ліміт цін при цьому згадавши вираз "Мерзни, мерзни, вовчий хвіст".

Нагадаємо, нещодавно в Держдепартаменті США висловили впевненість, санкції проти Росії працюють, всупереч спробам Путіна переконати світ у зворотному.

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