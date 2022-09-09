В Австрии допускают ослабление санкций, если Путин пойдет на уступки

Так, на вопрос журналиста, можно ли постепенно снять санкции, если глава Кремля Путин пойдет на те или иные уступки, он ответил:

"Санкции - это гибкое средство, но мы далеки от этого. Я очень надеюсь, что когда-то мы все же достигнем точки, когда дипломатия сможет преуспеть".

Шалленберг подчеркнул, что в таком случае "переговоры всегда требуют двух сторон", и до тех пор, пока одна из них делает попытки исказить факты военными средствами, время для таких тем еще не наступило.

"Сейчас важно стратегическое терпение, нервная сила. Санкции против России работают все больше с каждым днем. Целые сектора российской экономики страдают, она впадает в рецессию", - отметил глава МИД Австрии.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин всячески пытается энергетическим шантажом надавить на Запад, чтобы ослабить санкции с РФ. К примеру, недавно он пригрозил прекращением поставок газа и других энергоресурсов в Евросоюз, если Брюссель введет лимит цен, при этом вспомнив выражение "Мерзни, мерзни, волчий хвост".

Напомним, недавно в Госдепартаменте США выразили уверенность, санкции против России работают, вопреки попыткам Путина убедить мир в обратном.

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