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В Австралии разбился военный вертолет: есть погибшие

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Австралия, Суббота 29 июля 2023 07:37
В Австралии разбился военный вертолет: есть погибшие Фото: в Австралии разбился военный вертолет (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Австралии в результате аварии военного вертолета, произошедшей в субботу, 29 июля, погибли четыре человека

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вертолет участвовал в военных учениях США и Австралии под названием Talisman Saber. Он упал в воду вблизи острова Гамильтон.

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, в результате падения вертолета в океан у побережья Квинсленда погибли по меньшей мере четыре человека.

"Четыре экипажа еще не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются", - отметил глава оборонного ведомства.

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