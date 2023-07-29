В Австралии разбился военный вертолет: есть погибшие
В Австралии в результате аварии военного вертолета, произошедшей в субботу, 29 июля, погибли четыре человека
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Вертолет участвовал в военных учениях США и Австралии под названием Talisman Saber. Он упал в воду вблизи острова Гамильтон.
По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, в результате падения вертолета в океан у побережья Квинсленда погибли по меньшей мере четыре человека.
"Четыре экипажа еще не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются", - отметил глава оборонного ведомства.
Разбился самолет в Греции
Греции и Турции бушуют масштабные лесные пожары. Власти объявили об эвакуации жителей расположенных рядом населенных пунктов.
Во время тушения пожара на греческом острове Эвбея в Эгейском море разбился самолет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.