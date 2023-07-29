В Австралії розбився військовий гелікоптер: є загиблі
В Австралії в результаті аварії військового гелікоптера, яка сталася в суботу, 29 липня, загинули четверо людей
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вертоліт брав участь у військових навчаннях США та Австралії під назвою Talisman Saber. Він упав у води поблизу острова Гамільтон.
Зі слів міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, внаслідок падіння гелікоптера в океан біля узбережжя Квінсленда загинули щонайменше чотири людини.
"Чотири екіпажі ще не знайдені, пошуково-рятувальні роботи тривають", - зазначив глава оборонного відомства.
Розбився літак у Греції
Греції та Туреччині вирують масштабні лісові пожежі. Влада оголосила про евакуацію жителів розташованих поруч населених пунктів.
Під час гасіння пожежі на грецькому острові Евбея в Егейському морі розбився літак.
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