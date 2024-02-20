Австралия построит крупнейший флот со времен Второй мировой войны для противостояния Китаю, - FT

По данным издания, ВМС Австралии увеличатся до 26 боевых кораблей, включая 11 новых фрегатов и шесть новых больших кораблей с ракетами дальнего радиуса действия, поскольку Канберра ужесточает свою военную позицию в ответ на рост напряженности в регионе.

В результате инвестиций Австралия получит самый большой военно-морской флот со времен Второй мировой войны. Это ослабляет опасения оборонного сообщества, что правительство не выполнит обещания выделить дополнительные средства на модернизацию флота после того, как в прошлом году по результатам проверки он был признан не соответствующим своему назначению.

План направлен на ускорение ввода в строй новых боевых кораблей при сохранении обязательств по увеличению судостроительного потенциала Австралии.

Согласно предложениям, представленным во вторник, правительство сократило план приобретения фрегатов Hunter у британской компании BAE Systems, которая в 2018 году выиграла контракт стоимостью 35 млрд австралийских долларов на строительство девяти кораблей в Осборне, Южная Австралия.

Пересмотренный план "Хантера" означает, что военно-морской флот получит шесть из первоначально запланированных девяти кораблей.

Кроме того, Австралия приобретет еще 11 фрегатов, которые могут быть поставлены быстрее.

Реконструкция военно-морского флота происходит через год после того, как в обзоре расходов на оборону Австралии были представлены крупнейшие за почти 80 лет стратегические изменения в военном положении страны, утверждающие, что напряженная конкуренция между Китаем и США стала определяющей чертой Тихоокеанского региона.

В материале говорится, что наращивание военного потенциала Китая является "самым масштабным и амбициозным среди всех стран с момента окончания Второй мировой войны".

Сотрудничество стран для противостояния Китаю

США, Южная Корея и Япония в прошлом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле прошлого года. А в октябре страны впервые в истории провели трехсторонние воздушные учения вблизи Корейского полуострова.

Помимо этого глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон К. Акилино очень обеспокоен усилением совместных военных действий Китая и России в регионе.

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