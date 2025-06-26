ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Австралия ввела новые санкции против России

Канберра, Четверг 26 июня 2025 07:35
UA EN RU
Австралия ввела новые санкции против России Фото: премьер-министр Австралии Энтони Албаниз (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Австралия ввела новые санкции против граждан и компаний РФ. В списке 37 человек и 7 организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.

"Министр иностранных дел законодательным актом определил лица и организации для целевых финансовых санкций, в отношении которых распространяется запрет на поездки в соответствии с Правилами автономных санкций 2011 года", - говорится в сообщении.

В санкционный список Австралия добавила против 37 человек и 7 организаций России.

Как пишут росСМИ, под санкции Австралии попал российский певец Ярослав Дронов известный под псевдонимом Shaman. Также санкции ввели против членов руководства ряда российских компаний.

Напомним, что Украина также недавно ввела экономические санкции против Ярослава Дронова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Также в списке были российские певцы Никита Джигурда, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие. Они активно поддерживают путинскую войну против Украины.

На прошлой неделе Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против людей и компаний, которые ведут бизнес на оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Австралия
Новости
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины