Австралия впервые ударила по "теневому" флоту России: что попало под санкции
Австралия впервые ударила по "теневому" флоту Кремля. Десятки танкеров, которые финансировали войну, теперь под санкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Австралия сегодня приняла одно из самых масштабных санкционных решений против российской военной машины - под ограничения попали 60 судов так называемого "танкерного флота", который использовался для обхода нефтяных санкций и финансирования агрессии", - сообщил Ермак.
По его словам, этот ряд судов был рекомендован украинской санкционной группой.
"Это первый санкционный удар Австралии именно по флоту, и сразу - максимально целевой и сильный", - добавил руководитель ОП.
Ермак пояснил, что ограничения будут касаться доступа судов:
- к портам,
- их страхования,
- обслуживания.
"Австралия уже ввела более 1400 санкций, и этот пакет - четкое продолжение политики давления на кремль", - подчеркнул он.
В то же время руководитель ОП отметил, что данное решение это часть совместных действий Австралии с украинскими партнерами. Среди которых Канада, Великобритания и ЕС.
"Вместе мы продолжаем лишать РФ ресурсов, которые она направляет на войну. Спасибо правительству Австралии за четкую позицию и неизменную поддержку Украины", - подытожил он.
Санкции против теневого флота РФ
Напомним, что вчера правительство Британии также ввело пакет санкций против России. Сообщается, что экономические ограничения касаются теневого флота и организаций, которые способствуют агрессии РФ против Украины.
Заметим, что, по данным ГУР, по состоянию на прошлый месяц российский теневой флот насчитывал до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), осуществляющих экспорт нефти и нефтепродуктов.
Мы также писали, что в конце мая этого года Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 189 судов из третьих стран, которые являются частью "теневого флота" РФ и отвечают за транспортировку российской нефти.
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