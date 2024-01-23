Австралия ввела санкции против российского хакера из-за атаки на страховую компанию

Австралия наложила санкции на россиянина за роль в кибератаке на страховую компанию Medibank. Хакеры совершили одну из самых больших краж данных, которая затронула около 10 миллионов клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Целенаправленные финансовые санкции и запрет на въезд были применены к гражданину России Александру Ермакову после того, как австралийские власти связали его со взломом Medibank.

"Эти люди трусы и подонки. Они прячутся за технологиями, и сегодня австралийское правительство показывает, что способно раскрыть, кто вы, и убедиться, что вы несете ответственность", - заявила министр внутренних дел Клер О'Нил

Это первый случай, когда Австралия применила свою систему киберсанкций с момента законодательного принятия в 2021 году. Они предусматривают уголовную ответственность за предоставление Ермакову любых активов, включая криптовалютные кошельки или платежи "программ-требователей".

Стоит отметить, что в 2022 году австралийская страховая компания Medibank заявила, что хакер украл личную информацию 9,7 миллионов нынешних и бывших клиентов и обнародовал данные в "даркнете".

Атаки российских хакеров

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, российские хакеры использовали сбой мобильного оператора "Киевстар" для рассылки писем с вирусами.

Под удар попадали и государства-союзники Украины. Год назад хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

Недавно стало известно, что российские хакеры устроили кибератаку на Microsoft и получили доступ к аккаунтам руководителей компании.