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Австралія ввела санкції проти російського хакера через атаку на страхову компанію

Австралія, Вівторок 23 січня 2024 06:44
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Австралія ввела санкції проти російського хакера через атаку на страхову компанію Фото: проти російського хакера Австралії ввела санкції (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Австралія наклала санкції на росіянина за його роль у кібератаці на страхову компанію Medibank. Хакери здійснили одну з найбільших крадіжок даних, яка торкнулася близько 10 мільйонів клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цілеспрямовані фінансові санкції та заборона на в'їзд були застосовані до громадянина Росії Олександра Єрмакова після того, як австралійська влада зв'язала його зі зломом Medibank.

"Ці люди боягузи і покидьки. Вони ховаються за технологіями, і сьогодні австралійський уряд показує, що здатен розкрити, хто ви, і переконатися, що ви несете відповідальність", - заявила міністр внутрішніх справ Клер О'Ніл

Зазначається, що це перший випадок, коли Австралія застосувала свою систему кіберсанкцій з моменту законодавчого прийняття в 2021 році. Вони передбачають кримінальну відповідальність за надання Єрмакову будь-яких активів, включаючи криптовалютні гаманці або платежі "програм-вимагачів".

Варто зазначити, що в 2022 році австралійська страхова компанія Medibank заявила, що хакер вкрав особисту інформацію 9,7 мільйона нинішніх і колишніх клієнтів і оприлюднив дані у "даркнеті".

Атаки російських хакерів

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема російські хакери використали збій мобільного оператора "Київстар" для розсилки листів із вірусами.

Під удар потрапляли і держави-союзники України. Рік тому хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

Нещодавно стало відомо, що російські хакери влаштували кібератаку на Microsoft і отримали доступ до облікових записів керівників компанії.

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