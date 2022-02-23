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Австралія оголосила про санкції проти банків і восьми громадян Росії

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Австралія, Середа 23 лютого 2022 05:19
Австралія оголосила про санкції проти банків і восьми громадян Росії Фото: Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Австралії (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Австралії вводить економічні санкції щодо Росії після її рішення визнати "ЛДНР". Заходи торкнуться, зокрема окремих громадян.РФ.

Про це РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що разом зі своїми партнерами і союзниками оголошує низку економічних санкцій щодо Росії.

"Австралія також введе адресні санкції щодо восьми росіян, яким буде заборонений в'їзд до Австралії і заборонені будь-які фінансові операції, пов'язані з австралійськими структурами і організаціями. Також санкції торкнуться одного державного банку Росії і банків, пов'язані з оборонною і військовою промисловістю", - сказав Моррісон.

Раніше санкції ввела Японія. Вони передбачають заборону на експорт з "ЛДНР". Також заходи стосуються суверенного боргу РФ і заборони на випуск нових російських облігацій.

До цього Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на визнання Росією "ЛДНР" і введення військ в ОРДЛО. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо також заявив, що направляє до 460 додаткових військовослужбовців в Латвію і прилеглі регіони для підтримки НАТО.

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