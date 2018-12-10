Австралія перевірить Facebook і Google на поширення фейків

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Влада країни хоче перевірити великі інтернет-платформи на рівень поширення ними фейкової інформації

Уряд Австралії має намір створити новий регулюючий орган, який вивчить ринок новин в інтернеті і онлайн-реклами, зокрема - в Facebook і Google. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Наголошується, що в Канберрі стурбовані домінуючою роллю американських компаній Facebook і Google. Саме регулюючий орган повинен перевірити ці платформи, щоб переконатися, що з рекламодавцями тут поводяться справедливо, а загальний доступ до новин можливий без труднощів.

В Австралійській комісії з захисту прав споживача (ACCC) заявляють, що причиною для цих дій стало наростаюче занепокоєння про майбутнє журналістики і якості новин на тлі скорочення робочих місць у низці редакцій. Крім того, в Австралії намагаються встановити причини зниження прибутковості в галузі.

Коментарів від Facebook і Google поки не було, проте обидві корпорації вже заявляли, що ведуть боротьбу з фейковими новинами.

Нагадаємо, соцмережа Facebook змінює свою політику і посилює модерацію контенту, що містить сексуальний характер.