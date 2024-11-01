RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Австралия присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей из РФ

Фото: Австралия присоединилась к программе возвращения украинских детей из РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Австралия присоединилась к Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, которых депортировала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Еще одна страна стала на нашу сторону в борьбе за права украинских детей, пострадавших от незаконного перемещения и депортации. Мы благодарны Австралии за поддержку и готовность помочь в возвращении маленьких украинцев домой", - отметил Лубинец.

Коалиция по возвращению украинских детей является совместной инициативой Украины и Канады и была запущена 2 февраля 2024 года.

Австралия стала 41 страной, которая присоединилась к инициативе.

Депортация украинских детей

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала 19,5 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. С начала вторжения, Украина вернула более 500 детей.

Этот факт стал поводом для выдачи МУС в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В апреле к коалиции по возвращению украинских детей присоединилась Япония.

В июне к инициативе присоединилась Греция, но только в качестве наблюдателя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беженцы