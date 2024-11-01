Австралия присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей из РФ

Депортация украинских детей

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала 19,5 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. С начала вторжения, Украина вернула более 500 детей.

Этот факт стал поводом для выдачи МУС в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В апреле к коалиции по возвращению украинских детей присоединилась Япония.

В июне к инициативе присоединилась Греция, но только в качестве наблюдателя.

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