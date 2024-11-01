Австралія приєдналася до коаліції за повернення українських дітей з РФ

"Ще одна країна стала на наш бік у боротьбі за права українських дітей, які постраждали від незаконного переміщення та депортації. Ми вдячні Австралії за підтримку та готовність допомогти в поверненні маленьких українців додому", - зазначив Лубінець.

Коаліція з повернення українських дітей є спільною ініціативою України та Канади та була запущена 2 лютого 2024 року.

Австралія стала 41 країною, що приєдналася до ініціативи.