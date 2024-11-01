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Австралия присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей из РФ

Пятница 01 ноября 2024 05:11
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Австралия присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей из РФ Фото: Австралия присоединилась к программе возвращения украинских детей из РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Австралия присоединилась к Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, которых депортировала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Еще одна страна стала на нашу сторону в борьбе за права украинских детей, пострадавших от незаконного перемещения и депортации. Мы благодарны Австралии за поддержку и готовность помочь в возвращении маленьких украинцев домой", - отметил Лубинец.

Коалиция по возвращению украинских детей является совместной инициативой Украины и Канады и была запущена 2 февраля 2024 года.

Австралия стала 41 страной, которая присоединилась к инициативе.

Депортация украинских детей

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала 19,5 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. С начала вторжения, Украина вернула более 500 детей.

Этот факт стал поводом для выдачи МУС в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В апреле к коалиции по возвращению украинских детей присоединилась Япония.

В июне к инициативе присоединилась Греция, но только в качестве наблюдателя.

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