Австралия присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей из РФ

Австралия присоединилась к Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, которых депортировала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Австралия стала 41 страной, которая присоединилась к инициативе.

Коалиция по возвращению украинских детей является совместной инициативой Украины и Канады и была запущена 2 февраля 2024 года.

"Еще одна страна стала на нашу сторону в борьбе за права украинских детей, пострадавших от незаконного перемещения и депортации. Мы благодарны Австралии за поддержку и готовность помочь в возвращении маленьких украинцев домой", - отметил Лубинец.

Депортация украинских детей

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала 19,5 тысяч детей с временно оккупированных территорий Украины. С начала вторжения, Украина вернула более 500 детей.

Этот факт стал поводом для выдачи МУС в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В апреле к коалиции по возвращению украинских детей присоединилась Япония.

В июне к инициативе присоединилась Греция, но только в качестве наблюдателя.

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