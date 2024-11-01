Австралія приєдналася до коаліції за повернення українських дітей з РФ

Фото: Австралія приєдналася до програми повернення українських дітей з РФ (Getty Images)

Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.