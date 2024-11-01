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Австралія приєдналася до коаліції за повернення українських дітей з РФ

П'ятниця 01 листопада 2024 05:11
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Австралія приєдналася до коаліції за повернення українських дітей з РФ Фото: Австралія приєдналася до програми повернення українських дітей з РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.

"Ще одна країна стала на наш бік у боротьбі за права українських дітей, які постраждали від незаконного переміщення та депортації. Ми вдячні Австралії за підтримку та готовність допомогти в поверненні маленьких українців додому", - зазначив Лубінець.

Коаліція з повернення українських дітей є спільною ініціативою України та Канади та була запущена 2 лютого 2024 року.

Австралія стала 41 країною, що приєдналася до ініціативи.

Депортація українських дітей

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія незаконно депортувала 19,5 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій України. З початку вторгнення, Україна повернула більше 500 дітей.

Цей факт став приводом для видачі МКС у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

У квітні до коаліції з повернення українських дітей приєдналася Японія.

У червні до ініціативи приєдналася Греція, але суто в якості спостерігача.

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