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Австралия передала Украине большую часть обещанных танков Abrams: когда ждать остальные

Фото: Австралия передала большую часть списанных Abrams M1A1 (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Австралия передала Украине большую часть танков Abrams в рамках пакета военной помощи на 160 миллионов долларов.

Об этом 19 июля объявили в правительстве страны, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что Украина уже получила большую часть из 49 танков. Остальные, как ожидается, будут поставлены в ближайшие месяцы.

"Танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного вторжения России", - сказал министр.

Отмечено, что танки вошли в пакет военной помощи, которая была выделена Украине для защиты от России.

Помощь Австралии Украине

Австралия активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России. Государство выделило финансовую помощь в поддержку обороны Украины на более чем 32 млн долларов.

В феврале 2024 года Украина подала запрос на получение от Австралии танков Abrams.

В августе того же года австралийская армия списала последний танк этой модели. Позже страна обещала передать Украине 49 единиц M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи.

Однако поставка была отсрочена. В мае 2025 года правительство Австралии объявило, что отправило в Украину партию списанных Abrams, несмотря на недовольство этой сделкой отдельных американских чиновников.

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