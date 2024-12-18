Австралия объявила о новых пакетах помощи для восстановления и энергетики Украины

Австралия предоставляет Украине новые пакеты помощи. Средства направят на восстановление и поддержку энергетики Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины, передает корреспондент РБК-Украина .

Также Австралия сделает вклад в Фонд энергетической поддержки Украины на сумму 6,39 млн долларов США.

"Мы передадим 66 млн (австралийских, - ред.) долларов (50 млн евро) Европейскому банку реконструкции и развития, чтобы помочь Украине получить доступ к примерно 400 млн долларов дополнительного займа в течение следующих 10 лет. Это поможет в восстановлении", - сказала она.

Стоит отметить, что глава МИД Австралии Пенни Вонг прибыла в Украину с рабочим визитом. Она заявила, что посетила поврежденную россиянами Трипольскую ТЭЦ в Киевской области.

Вонг встретилась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Она заявила, что посольство Австралии возобновляет свою работу в Украине.

Сибига в свою очередь сообщил, что направил запрос Австралии о предоставлении дополнительной военной помощи. Речь идет о бронемашинах Bushmaster, которые ранее уже получали ВСУ, и другом оружии.

Он также отметил, что Украина просит учитывать ее потребности при списании военной техники, находящейся на вооружении австралийской армии.

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