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Глава МИД Австралии прибыла в Киев

Украина, Среда 18 декабря 2024 11:46
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Глава МИД Австралии прибыла в Киев Фото: министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг прибыла в Киев с визитом. Ожидаются встреч и дискуссии с властями Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в сети Х.

"Я был рад встретить министра иностранных дел Пенни Вонг в Киеве сегодня утром. Это будет насыщенный день встреч и дискуссий", - написал.

Помощь Австралии Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Австралия активно поддерживает Украину, оказывая значительную военную и финансовую помощь.

В июле 2024 года Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи на сумму 250 млн долларов США. В него вошли управляемые ракеты, ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и другое оборудование.

В ноябре 2024 года в рамках нового пакета военной помощи Австралия передала Украине 14 катеров с жестким корпусом на сумму 14 миллионов долларов США для усиления морской обороны.

В декабре 2024 года Австралия выделила 50 миллионов долларов США через Международный фонд для закупки приоритетного военного оборудования для Украины.

С начала полномасштабного вторжения России Австралия предоставила более 1,3 миллиарда долларов военной поддержки и свыше 1,5 миллиарда долларов общей поддержки правительству Украины.

В целом Австралия демонстрирует непреклонную поддержку Украины, оказывая значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь в борьбе против российской агрессии.

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