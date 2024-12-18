Австралія оголосила про нові пакети допомоги для відбудови та енергетики України

Австралія надає Україні нові пакети допомоги. Кошти направлять на відбудову та підтримку енергетики України.

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг на спільній прес-конференції з главою МЗС України, передає кореспондент РБК-Україна.

Також Австралія зробить внесок до Фонду енергетичної підтримки України на суму 6,39 млн доларів США.

"Ми передамо 66 млн (австралійських, - ред.) доларів (50 млн євро) Європейському банку реконструкції та розвитку, щоб допомогти Україні отримати доступ до приблизно 400 млн доларів додаткової позики протягом наступних 10 років. Це допоможе у відбудові", - сказала вона.

Варто зазначити, що глава МЗС Австралії Пенні Вонг прибула до України з робочим візитом. Вона заявила, що відвідала пошкоджену росіянами Трипільську ТЕЦ у Київській області.

Вонг зустрілася з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Вона заявила, що посольство Австралії відновлює свою роботу в Україні.

Сибіга своєю чергою повідомив, що направив запит Австралії щодо надання додаткової військової допомоги. Йдеться про бронемашини Bushmaster, які раніше вже отримали ЗСУ, та іншу зброю.

Він також зазначив, що Україна просить враховувати її потреби при списанні військової техніки, що перебуває на озброєнні австралійської армії.

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