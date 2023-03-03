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Австралия обсудила с Китаем вопрос поставок оружия России

Фото: министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг (flickr.com/carbonexpo)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Австралии подняла вопрос о вторжении России в Украину со своим китайским коллегой, заявив после встречи, что все страны хотят, чтобы Пекин "делал правильные вещи" и не поставлял оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что подняла вопрос о поведении России на встрече с министром иностранных дел Китая Цинь Ган в кулуарах встречи G20 в Нью-Дели.

Вонг сказал журналистам, что ответственность за то, что происходит на Украине, «лежит на ногах России», но мир рассчитывает на ответственное руководство Китаем в Украине, учитывая его тесные отношения с Москвой.

"Отмечу, что президент Украины Владимир Зеленский сам сказал, что хочет верить, что Китай поступит правильно и не будет поставлять оружие в Россию. И это призыв не только Австралии, но призыв всех стран", - сказала она.

Напомним, ранее глава ЦРУ рассказал, почему США обнародовали данные по летальной помощи из Китая.

По данным Der Spiegel, Россия ведет переговоры с китайским производителем беспилотников по массовому производству дронов-камикадзе.

В свою очередь правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины.

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