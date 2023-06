Минобороны Украины креативно пригласило Австралию в "танковую коалицию"

МО опубликовало креативное видео, в котором рассказывается, что когда Австралия получила от США 59 б/у танков Abrams М1А1. Сейчас эти машины заменяются более новой моделью - М1А2.

"Уважаемые австралийцы, это сообщение для вас: каждый танк, который мы получим из Австралии, поможет нам прорвать оборону врага и как следствие вернуть нашу землю и спасти жизнь наших людей", - написали в Минобороны.

pic.twitter.com/AgHKurHdYz— Defense of Ukraine (@DefenceU) Июнь 1, 2023