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Австралії знадобиться 100 років для відновлення після пожеж

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 09:59
Австралії знадобиться 100 років для відновлення після пожеж
Фото: пожежі в Австралії (Martin Von Stoll)

Пожежі в Австралії тривають з осені 2019 року

Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж. Про це повідомляє The Sun.

Повідомляється, що вже загинули 28 людей. Зруйновано понад 2000 будинків і загинуло багато тварин.

Як повідомляє, шлейф диму від пожеж "здійснить щонайменше один повний оборот навколо земної кулі, що вплине на атмосферні умови в усьому світі".

Через масштабні лісові пожежі в Австралії забруднення повітря в Мельбурні досягло небезпечного рівня. Також пожежі перервали роботу мельбурнського аеропорту.

Кілька тижнів тому повідомлялося, що незважаючи на дощі, які йдуть в регіоні, пожежі продовжують розширюватися. У зв'язку з цим, місцева влада штату Вікторія дала розпорядження про нову евакуацію населення.

Нагадаємо, на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масташбних лісових пожеж і розширити їх.

За попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин. Вогнем було знищено понад 8 мільйонів гектарів землі по всій країні, тисячі будинків і залишені деякі міста без електрики та мобільного зв'язку.

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