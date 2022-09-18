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В Австралії виключили заборону на в'їзд росіян

Фото: міністр оборони Австралії Річард Марлес (twitter.com/RichardMarlesMP)
Автор: Валерія Поліщук

Австралія не заборонятиме в'їзд російських туристів до країни в рамках санкцій проти Росії через військове вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідаючи на запитання, чи Австралія також заборонятиме в'їзд російських туристів, Марлес сказав, що санкції направлені на уряд Росії, "а не на сам російський народ".

"Це не те, що ми розглядаємо зараз", - заявив міністр.

З початку конфлікту Австралія ввела санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб, включаючи велику частину банківського сектора Росії та всі організації, відповідальні за суверенний борг країни.

Нагадаємо, раніше дев'ять країн ЄС перестали оформляти туристичні візи для росіян.

До цього Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим із РФ.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що Україна добиватиметься повної заборони на видачу віз для росіян.

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Війна Росії проти УкраїниАвстралияВізовий режим