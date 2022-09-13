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Дев'ять країн ЄС перестали оформляти туристичні візи для росіян

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Вівторок 13 вересня 2022 12:26
Дев'ять країн ЄС перестали оформляти туристичні візи для росіян Фото: Дев'ять країн ЄС перестали оформляти туристичні візи для росіян (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Балтії, а також Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Совок", запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли", - написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС затвердив повне припинення Угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Крім того, Латвія ввела обмеження на в'їзд Росія через зовнішній кордон ЄС, що обмежить в'їзд громадян РФ з короткостроковими шенгенськими візами.

Додамо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща домовилися про спільний регіональний підхід, висловивши "політичну волю і твердий намір встановити національні тимчасові заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС".

Глава МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що Україна домагатиметься повної заборони на видачу віз для росіян.

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