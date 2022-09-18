В Австралии исключили введение запрета на въезд россиян

Отвечая на вопрос, будет ли Австралия также запрещать въезд российских туристов, Марлес сказал, что санкции направлены на правительство России, "а не на сам российский народ".

"Это не то, что мы рассматриваем в данный момент", - заявил министр.

С начала конфликта Австралия ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц, включая большую часть банковского сектора России и все организации, ответственные за суверенный долг страны.

Напомним, ранее девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян.

До этого Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина будет добиваться полного запрета на выдачу виз для россиян.

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