"Аврора" потеряла еще один распределительный центр на Киевщине из-за удара РФ

"В результате очередной вражеской атаки сегодня уничтожен еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области", - отметил он.

Он добавил, что среди сотрудников центра никто не пострадал, поскольку все они на момент удара находились в укрытии.

"О других последствиях атаки сможем говорить позже", - сообщил соучредитель сети.

Напомним, 27 августа в результате российской атаки на Киевщине разрушен распределительный центр ритейлера "Аврора". Тогда среди сотрудников также никто не пострадал из-за соблюдения правил безопасности.

Ранее, 22 августа, россияне уже наносили ракетный удар по распределительному центру сети "Аврора".

Во время этой атаки оккупанты прибегли к подлой тактике: они повторно обстреляли объект, когда на место уже прибыли спасатели для ликвидации последствий первого попадания.