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"Аврора" потеряла еще один распределительный центр на Киевщине из-за удара РФ

17:31 31.08.2026 Пн
2 мин
Сотрудники на момент обстрела находились в укрытии и не пострадали
aimg Валерий Ульяненко
Фото: РФ уничтожила распределительный центр "Авроры" (Аврора/facebook)

Российские оккупанты в понедельник, 31 августа, уничтожили еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя сети Тараса Панасенко.

"В результате очередной вражеской атаки сегодня уничтожен еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области", - отметил он.

Он добавил, что среди сотрудников центра никто не пострадал, поскольку все они на момент удара находились в укрытии.

"О других последствиях атаки сможем говорить позже", - сообщил соучредитель сети.

Напомним, 27 августа в результате российской атаки на Киевщине разрушен распределительный центр ритейлера "Аврора". Тогда среди сотрудников также никто не пострадал из-за соблюдения правил безопасности.

Ранее, 22 августа, россияне уже наносили ракетный удар по распределительному центру сети "Аврора".

Во время этой атаки оккупанты прибегли к подлой тактике: они повторно обстреляли объект, когда на место уже прибыли спасатели для ликвидации последствий первого попадания.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 31 августа в результате атаки на Киев и область пострадали шесть человек. Троих из них с тяжелыми травмами госпитализировали в городские больницы.

РБК-Украина также писало, что в ночь на сегодня российские оккупанты ударили по складу сети VARUS в Киевской области.

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