Россия разрушила распределительный центр "Авроры" в Киевской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя сети Тараса Панасенко.

Он также выразил благодарность команде за слаженную работу во время чрезвычайной ситуации и всем, кто выразил поддержку.

"Главное, что благодаря оперативному реагированию и соблюдению правил безопасности наши сотрудники не пострадали", - отметил Панасенко.

Удары РФ по торговым сетям

Напомним, Россия продолжает систематически атаковать гражданские объекты и бизнес в разных регионах Украины. В последнее время враг усилил воздушный террор, нанося повторные удары и целенаправленно ударяя по экономическому тылу.

В частности, российские войска нанесли ракетный удар по распределительному центру сети "Аврора".

Во время этой атаки кафиры прибегли к подлой тактике: они повторно обстреляли объект, когда на месте уже работали спасатели и локализовали последствия первого попадания.

Эксперты отмечают, что подобные дни массированных атак не единичны.

Например, под обстрелами оказываются и другие логистические узлы, а из-за сплошных тревог в Киеве и области военный аналитик объяснил тактику системных ударов РФ по украинскому бизнесу и складам.