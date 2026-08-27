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Россия разрушила распределительный центр "Авроры" в Киевской области

19:22 27.08.2026 Чт
2 мин
Жертв среди работников удалось избежать
aimg Сергей Козачук
Россия разрушила распределительный центр "Авроры" в Киевской области Фото: РФ разрушила распределительный центр "Авроры" (avrora.ua)
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В результате утренней вражеской атаки на Киевщине разрушен распределительный центр ритейлера "Аврора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя сети Тараса Панасенко.

Детали последствий удара

По словам соучредителя компании, объект потерпел разрушения утром после очередной воздушной атаки российских войск.

Персонал центра не пострадал.

"Главное, что благодаря оперативному реагированию и соблюдению правил безопасности наши сотрудники не пострадали", - отметил Панасенко.

Он также выразил благодарность команде за слаженную работу во время чрезвычайной ситуации и всем, кто выразил поддержку.

Удары РФ по торговым сетям

Напомним, Россия продолжает систематически атаковать гражданские объекты и бизнес в разных регионах Украины. В последнее время враг усилил воздушный террор, нанося повторные удары и целенаправленно ударяя по экономическому тылу.

В частности, российские войска нанесли ракетный удар по распределительному центру сети "Аврора".

Во время этой атаки кафиры прибегли к подлой тактике: они повторно обстреляли объект, когда на месте уже работали спасатели и локализовали последствия первого попадания.

Эксперты отмечают, что подобные дни массированных атак не единичны.

Например, под обстрелами оказываются и другие логистические узлы, а из-за сплошных тревог в Киеве и области военный аналитик объяснил тактику системных ударов РФ по украинскому бизнесу и складам.

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