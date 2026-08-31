"Аврора" втратила ще один розподільний центр на Київщині через удар РФ

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 31 серпня внаслідок атаки на Київ та область постраждали шестеро людей. Трьох із них із тяжкими травмами госпіталізували до міських лікарень.

РБК-Україна також писало, що в ніч на сьогодні російські окупанти вдарили по складу мережі VARUS у Київській області.