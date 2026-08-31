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"Аврора" втратила ще один розподільний центр на Київщині через удар РФ

17:31 31.08.2026 Пн
2 хв
Співробітники на момент обстрілу перебували в укритті і не постраждали
aimg Валерій Ульяненко
Фото: РФ знищила розподільчий центр "Аврори" (Аврора/facebook)

Російські окупанти в понеділок, 31 серпня, знищили ще один розподільчий центр мережі "Аврора" у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника мережі Тараса Панасенка.

"Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні знищено ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині", - зазначив він.

Панасенко додав, що серед співробітників центру ніхто не постраждав, оскільки всі вони на момент удару перебували в укритті.

"Щодо інших наслідків атаки зможемо говорити пізніше", - повідомив співзасновник мережі.

Нагадаємо, 27 серпня внаслідок російської атаки на Київщині зруйновано розподільчий центр ритейлера "Аврора". Тоді серед співробітників також ніхто не постраждав через дотримання правил безпеки.

Раніше, 22 серпня, росіяни вже завдавали ракетного удару по розподільчому центру мережі "Аврора".

Під час цієї атаки окупанти вдалися до підлої тактики: вони повторно обстріляли об'єкт, коли на місце вже прибули рятувальники для ліквідації наслідків першого влучання.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 31 серпня внаслідок атаки на Київ та область постраждали шестеро людей. Трьох із них із тяжкими травмами госпіталізували до міських лікарень.

РБК-Україна також писало, що в ніч на сьогодні російські окупанти вдарили по складу мережі VARUS у Київській області.

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Київська областьВійна в Україні