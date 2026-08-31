"Аврора" потеряла еще один распределительный центр на Киевщине из-за удара РФ
Российские оккупанты в понедельник, 31 августа, уничтожили еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя сети Тараса Панасенко.
"В результате очередной вражеской атаки сегодня уничтожен еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области", - отметил он.
Он добавил, что среди сотрудников центра никто не пострадал, поскольку все они на момент удара находились в укрытии.
"О других последствиях атаки сможем говорить позже", - сообщил соучредитель сети.
Напомним, 27 августа в результате российской атаки на Киевщине разрушен распределительный центр ритейлера "Аврора". Тогда среди сотрудников также никто не пострадал из-за соблюдения правил безопасности.
Ранее, 22 августа, россияне уже наносили ракетный удар по распределительному центру сети "Аврора".
Во время этой атаки оккупанты прибегли к подлой тактике: они повторно обстреляли объект, когда на место уже прибыли спасатели для ликвидации последствий первого попадания.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 31 августа в результате атаки на Киев и область пострадали шесть человек. Троих из них с тяжелыми травмами госпитализировали в городские больницы.
РБК-Украина также писало, что в ночь на сегодня российские оккупанты ударили по складу сети VARUS в Киевской области.