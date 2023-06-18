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Авиаудар по столице Судана: погибли 17 человек, в том числе 5 детей

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Воскресенье 18 июня 2023 00:59
Авиаудар по столице Судана: погибли 17 человек, в том числе 5 детей Фото: в результате авиаудара по столице Судана погибли 17 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В результате авиаудара по густонаселенному району столицы Судана Хартуми погибли 17 человек, 5 из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Удар был нанесен в субботу, 17 июня, по району Хартуми Ярмук. Из-за взрыва были разрушены 25 домов. Отмечается, что это произошло через день после того, как генерал армии Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пригрозил усилить атаки на силы быстрого реагирования (RSF).

Бои между суданской армией и RSF вспыхнули в середине апреля в результате жестокой борьбы за власть внутри военного руководства страны.

Ситуация в Судане

Боевые действия вспыхнули, 15 апреля, в столице Судана между армией, которую возглавляет Абдель Фаттах аль-Бурхан, и RSF которым командует Мохамед Хамдан Дагло.

После начала военного противостояния в Судане было убито более 1800 человек. По данным ООН, около 25 миллионов человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите.

В столице страны Хартуми по меньшей мере 60 детей в приюте погибли. Они оказались в ловушке из-за боев в городе, не имели пищи и воды.

Недавно правительство Судана спецпредставителя генсека ООН Волкера Пертеса объявило персоной нон-грата.

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