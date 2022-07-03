Авіація ЗСУ знищила пункти управління російських військ і склади боєприпасів

Українська авіація знищила два пункти управління російських військ і багато техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Авіація ЗСУ відпрацювала практично по всій лінії фронту: в Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій і Луганській областях, здійснивши понад десять групових вильотів.

В результаті повітряних операцій знищені два польових склади боєприпасів, 20 бойових броньованих машин, 10 танків і позиція самохідної артилерійської установки.

Нагадаємо, у суботу, 2 липня, Українська авіація завдала нищівного удару по ворожому опорному пункту в районі Благодатного в Миколаївській області.

Раніше ВСУ зупинили наступ окупантів авіаударами під Лисичанськом.

До цього українська авіація завдала ударів по скупченню живої сили і військової техніки росіян у Херсонській області.

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