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Затримали наступ. ЗСУ завдали авіаударів під Лисичанськом

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Лисичанськ, П'ятниця 01 липня 2022 15:28
Затримали наступ. ЗСУ завдали авіаударів під Лисичанськом Фото: українська авіація завдала ударів по росіянам (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Збройні сили України завдали авіаударів по російських позиціях під Лисичанськом, стримуючи наступ противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що 30 червня штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24М завдали до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії українських військових у Лисичанську.

"Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів у кількох важливих напрямках. Вражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку і живу силу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська авіація завдала ударів по скупченню живої сили і військової техніки росіян у Херсонській області. За оцінками ЗСУ, ліквідовано 35 військових противника і два модернізованих танки.

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Луганськ Лисичанськ Війна Росії проти України
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