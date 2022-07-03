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Авиация ВСУ уничтожила пункты управления российских войск и склады боеприпасов

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Воскресенье 03 июля 2022 01:42
Авиация ВСУ уничтожила пункты управления российских войск и склады боеприпасов Фото: авиация ВСУ уничтожила пункты управления российских войск (mil in ua)
Автор: Артур Родивилов

Украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск и много техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Авиация ВСУ отработала практически по всей линии фронта: в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив более десяти групповых вылетов.

В результате воздушных операций уничтожены два полевых склада боеприпасов, 20 боевых бронированных машин, 10 танков и позиция самоходной артиллерийской установки.

Напомним, в субботу, 2 июля, украинская авиация нанесла сокрушительный удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного в Николаевской области.

Ранее ВСУ остановили наступление оккупантов авиаударами под Лисичанском.

До этого украинская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники россиян в Херсонской области.

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