Авиация ВСУ уничтожила пункты управления российских войск и склады боеприпасов

Украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск и много техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Авиация ВСУ отработала практически по всей линии фронта: в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив более десяти групповых вылетов.

В результате воздушных операций уничтожены два полевых склада боеприпасов, 20 боевых бронированных машин, 10 танков и позиция самоходной артиллерийской установки.

Напомним, в субботу, 2 июля, украинская авиация нанесла сокрушительный удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного в Николаевской области.

Ранее ВСУ остановили наступление оккупантов авиаударами под Лисичанском.

До этого украинская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники россиян в Херсонской области.

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