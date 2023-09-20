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Ночная атака "Шахедов". Оккупанты наносят удары по Полтавской области

Полтавська область, Среда 20 сентября 2023 03:40
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Ночная атака "Шахедов". Оккупанты наносят удары по Полтавской области Фото: войска РФ атакуют ударными дронами типа "Шахед" Полтавскую область (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты наносят удары по Полтавской области во время объявленной в регионе воздушной тревоги этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрия Лунина.

Чиновник призывает местных жителей не покидать укрытия до отмены воздушной тревоги из-за запуска противником нескольких групп ударных беспилотников типа "Шахед".

"Враг атакует Полтавщину. До завершения воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - написал он.

Также в ОВА пообещали предоставить информацию о последствиях этих воздушных ударов по региону позже.

"Все детали впоследствии", - сказал Лунин.

Ночная атака "Шахедами"

Войска РФ в ночь на 20 сентября запустили несколько групп барражирующих боеприпасов ("Шахед") по территории Украины, а запусти враг осуществлял с Курской и Белгородской областей РФ.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали, что вражеские группы дронов-камикадзе могут менять маршруты, и тревога была объявлена во многих областях Украины. Также в сети писали о работе противовоздушной обороны по вражеским целям.

Напомним также, что во время массированной воздушной атаки прошлой ночью российские захватчики выпустили по Украине 30 ударных БПЛА и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Силами и средствами ПВО ВСУ тогда были сбиты вражеская ракета и 27 дронов.

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