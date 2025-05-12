"Осталось 40 из 300": в ГУР перехватили разговор россиян о побеге из Белгородской области

Украинская разведка в своем новом перехвате выяснила, что россияне в Брянской области жалуются на неспособность оккупационной армии защитить свои же территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

По словам россиянина, в одном из сел проживало 300 человек, а сейчас осталось 40 - они бегут из приграничья Белгородской области.

"В Климовском районе 150 домов уничтожено. Там жило триста человек, а осталось сорок", - рассказал россиянин.

Он также заявил о "таинственном" исчезновении мостов в регионе.

"Мост между Демняками и Азаровкой разрушили реактивным снарядом", - удивляется мужчина.