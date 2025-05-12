"Осталось 40 из 300": в ГУР перехватили разговор россиян о побеге из Белгородской области
Украинская разведка в своем новом перехвате выяснила, что россияне в Брянской области жалуются на неспособность оккупационной армии защитить свои же территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
По словам россиянина, в одном из сел проживало 300 человек, а сейчас осталось 40 - они бегут из приграничья Белгородской области.
"В Климовском районе 150 домов уничтожено. Там жило триста человек, а осталось сорок", - рассказал россиянин.
Он также заявил о "таинственном" исчезновении мостов в регионе.
"Мост между Демняками и Азаровкой разрушили реактивным снарядом", - удивляется мужчина.
Солдаты РФ устраивают дебоши в Белгородской области
Стоит напомнить, что ранее проект "Хочу жить" обнародовал перехват разговора двух россиян. Те обсуждают пьяные дебоши, драки и домогательства со стороны российских солдат в селах Белгородской области.
Гражданка РФ рассказывает, что российские военные чувствуют себя безнаказанно, и поэтому делают там, что хотят.
Сегодня мы писали о том, что жители Белгородской области намеренно оставляют на улице свои старые автомобили, надеясь, что их повредят дроны. Так они пытаются получить компенсации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.