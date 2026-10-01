Авиация, РЭБ и перехватчики: как Силы обороны отвечают на реактивные "Шахеды"

Применяющие против реактивных дронов

Наращивание Россией реактивного компонента вынуждает Украину искать новые способы противодействия. Собеседники РБК-Украина называют среди таких средств радиоэлектронную борьбу, где она может быть эффективна, а также боевую авиацию.

Возможности авиации ограничены. По словам источников издания, для ее работы нужны ракеты "воздух-воздух" и боеприпасы для пушек. Особенно остро этот вопрос стоит для F-16 и Mirage, ведь для них используют импортные боеприпасы, которые не всегда есть в наличии.

Применение авиации над Киевом имеет дополнительные ограничения из-за рисков для гражданского населения и самих пилотов. Поэтому важной задачей остается перехват воздушных целей еще на подступах.

Что с дронами-перехватчиками

Отдельное направление - новые украинские дроны-перехватчики. О первых успешных убытках реактивных "Шахедов" такими средствами уже сообщали публично. В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть несколько эффективных прототипов.

По словам собеседников РБК-Украина, успешные ущерб именно новыми образцами пока остаются единичными, однако положительный результат уже показали несколько разработок. Один из возможных путей - адаптация украинских реактивных беспилотных платформ, которые сейчас применяют для дальнобойных ударов. По информации источников, отдельные решения на их основе уже продемонстрировали хорошие результаты в качестве перехватчиков.

Главный вопрос теперь - насколько быстро удастся удешевить такие перехватчики, организовать серийное производство и закупить их в нужном количестве. Одним из ключевых ограничений остается финансирование. Для масштабирования производства и закупки новых систем Украина ведет переговоры с партнерами.

Удары по "дронопортам" и влияние на связь

Силы обороны стараются не только перехватывать российские средства воздушного нападения, но и ущемлять возможности противника их применять. По информации источников, украинские военные избивают по российским "дронопортам", из которых пускают реактивные БПЛА. Однако, по их словам, эти удары пока не принудили россиян отказаться от атак.

По данным РБК-Украина, активными "дронодромами" для пуска "Герань-4" и "Герань-5" сейчас являются "Цимбулова", Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Еще одно направление касается систем связи, используемых Россией для управления беспилотниками. Силы обороны регулярно влияют на ретрансляторы и мобильные передвижные вышки на территории Беларуси, которые Россия применяет как MESH-сеть для управления дронами.

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