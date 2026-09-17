ua en ru
Чт, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский заявил о сбитии реактивного "Шахеда" новым перехватчиком

17:32 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Зеленский заявил о сбитии реактивного "Шахеда" новым перехватчиком Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Украине успешно опробовали новые средства перехвата против реактивных беспилотников типа "Шахед" и готовят усиление военных позиций по ключевым направлениям фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Испытания перехватчиков

В ходе доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого был отмечен очередной положительный результат применения украинских разработок.

"Важно, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "Шахедов": было сбито", - сообщил президент.

Он поблагодарил разработчиков и украинских воинов, а также подчеркнул, что производство таких средств будут масштабировать.

По словам главы государства, Украина шаг за шагом находит ответы на российские угрозы, создает собственные средства давления на противника и готовит новые активные и дальнобойные операции.

Ситуация на фронте и празднование воинов

Зеленский также отметил работу подразделений, выполняющих боевые задания на передовой:

  • Донетчина - наблюдается необходимая для ВСУ динамика;
  • Купянское направление - украинские силы готовят усиление;
  • Александровское направление - продолжается системное уничтожение позиций окупантов.

"Особой нашей благодарности по итогам этих дней заслуживают 82-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады. Гордимся вами, воины!" - подчеркнул президент.

Атаки РФ и состояние украинской авиации

Напомним, что войска РФ продолжают наносить массированные воздушные удары по территории Украины.

В частности, во время одной из последних ночных атак кафиры выпустили разнотипные ракеты и дроны, из которых силы ПВО обезвредили 131 враждебную цель.

В то же время, украинские силы противовоздушной обороны и авиация вынуждены работать в условиях ограниченных ресурсов.

Как сообщил один из пилотов, украинские F-16 вынуждены экономить боеприпасы и во время отдельных миссий сбивать воздушные цели с помощью бортовых пушек из-за дефицита ракет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский ПВО Война в Украине Атака дронов
Новости
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Аналитика
Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья