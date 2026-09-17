Зеленский заявил о сбитии реактивного "Шахеда" новым перехватчиком
В Украине успешно опробовали новые средства перехвата против реактивных беспилотников типа "Шахед" и готовят усиление военных позиций по ключевым направлениям фронта.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Испытания перехватчиков
В ходе доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого был отмечен очередной положительный результат применения украинских разработок.
"Важно, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "Шахедов": было сбито", - сообщил президент.
Он поблагодарил разработчиков и украинских воинов, а также подчеркнул, что производство таких средств будут масштабировать.
По словам главы государства, Украина шаг за шагом находит ответы на российские угрозы, создает собственные средства давления на противника и готовит новые активные и дальнобойные операции.
Ситуация на фронте и празднование воинов
Зеленский также отметил работу подразделений, выполняющих боевые задания на передовой:
- Донетчина - наблюдается необходимая для ВСУ динамика;
- Купянское направление - украинские силы готовят усиление;
- Александровское направление - продолжается системное уничтожение позиций окупантов.
"Особой нашей благодарности по итогам этих дней заслуживают 82-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады. Гордимся вами, воины!" - подчеркнул президент.
Атаки РФ и состояние украинской авиации
Напомним, что войска РФ продолжают наносить массированные воздушные удары по территории Украины.
В частности, во время одной из последних ночных атак кафиры выпустили разнотипные ракеты и дроны, из которых силы ПВО обезвредили 131 враждебную цель.
В то же время, украинские силы противовоздушной обороны и авиация вынуждены работать в условиях ограниченных ресурсов.
Как сообщил один из пилотов, украинские F-16 вынуждены экономить боеприпасы и во время отдельных миссий сбивать воздушные цели с помощью бортовых пушек из-за дефицита ракет.