Авиакатастрофа в Тегеране: суд Канады обязал МАУ выплатить жертвам максимальные компенсации
Апелляционный суд Онтарио отклонил жалобу МАУ и обязал авиакомпанию выплатить полные компенсации семьям жертв катастрофы рейса PS752.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение суда.
"Отклоняю апелляционную жалобу, взыскивая судебные расходы с апеллянта в пользу ответчиков", - говорится в документе.
Стоит заметить, что согласно международному праву на авиакомпании возлагается ответственность за выплату каждому пассажиру до 180 тысяч долларов компенсации убытков в случае доказательства ее вины.
Более того, сумма возмещения может быть увеличена, если авиакомпания проявила халатность.
Отметим, что еще в прошлом году онтарийский суд признал, что авиакомпания МАУ действовала небрежно, поскольку не провела надлежащей оценки рисков перед осуществлением рейса из Тегерана.
Этим решением суд лишил МАУ права ограничивать сумму возмещения жертвам авиакатастрофы PS752. Апелляционный суд Онтарио отказался менять этот приговор.
Катастрофа с самолетом МАУ
Напомним, что 8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими военными над Тегераном. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.
Как сообщалось, 16 апреля суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о катастрофе рейса PS752.
Подробнее о расследовании катастрофы и как пытались наказать Иран - в материале РБК-Украина.