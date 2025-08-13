Авиакатастрофа в Тегеране: суд Канады обязал МАУ выплатить жертвам максимальные компенсации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение суда .

"Отклоняю апелляционную жалобу, взыскивая судебные расходы с апеллянта в пользу ответчиков", - говорится в документе.

Стоит заметить, что согласно международному праву на авиакомпании возлагается ответственность за выплату каждому пассажиру до 180 тысяч долларов компенсации убытков в случае доказательства ее вины.

Более того, сумма возмещения может быть увеличена, если авиакомпания проявила халатность.

Отметим, что еще в прошлом году онтарийский суд признал, что авиакомпания МАУ действовала небрежно, поскольку не провела надлежащей оценки рисков перед осуществлением рейса из Тегерана.

Этим решением суд лишил МАУ права ограничивать сумму возмещения жертвам авиакатастрофы PS752. Апелляционный суд Онтарио отказался менять этот приговор.