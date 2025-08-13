Авіатроща у Тегерані: суд Канади зобов'язав МАУ виплатити жертвам максимальні компенсації
Апеляційний суд Онтаріо відхилив скаргу МАУ та зобов’язав авіакомпанію виплатити повні компенсації родинам жертв катастрофи рейсу PS752.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.
"Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів", - йдеться у документі.
Варто зауважити, що згідно з міжнародним правом на авіакомпанії покладається відповідальність за виплату кожному пасажиру до 180 тисяч доларів компенсації збитків у разі доведення її провини.
Ба більше, сума відшкодування може бути збільшена, якщо авіакомпанія виявила недбалість.
Зазначимо, що ще минулого року онтарійський суд визнав, що авіакомпанія МАУ діяла недбало, оскільки не провела належної оцінки ризиків перед здійсненням рейсу з Тегерана.
Цим рішенням суд позбавив МАУ права обмежувати суму відшкодування жертвам авіакатастрофи PS752. Апеляційний суд Онтаріо відмовився змінювати цей вирок.
Катастрофа з літаком МАУ
Нагадаємо, що 8 січня 2020 року літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранськими військовими над Тегераном. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.
Як повідомлялося, 16 квітня суд Ірану виніс вирок 10 військовим у справі про катастрофу рейсу PS752.
Детальніше про розслідування катастрофи та як намагались покарати Іран - у матеріалі РБК-Україна.