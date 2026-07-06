Вертолет Ми-8 разбился во время перехвата дронов, экипаж погиб

Во время перехвата вражеских беспилотников 30 июня разбился вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли четверо военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бродовский городской совет .

Своё последнее сражение приняли командир экипажа, капитан Юрий Ворон, летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмель и воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга.

Все они служили в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды". Военные выполняли боевые задания, защищали украинское воздушное пространство, прикрывали пехоту и поддерживали подразделения по разным направлениям.

Кем были погибшие военные

Юрий Ворон был старшим летчиком вертолетного звена. Он родился в Бродах, с детства мечтал стать военным лётчиком и окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Участвовал в Операции объединенных сил, а после начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов. Был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III ступеней, орденом Даниила Галицкого и другими наградами. У него остались жена, сын и родители.

Валентин Мукшинов был старшим штурманом-летчиком вертолетной эскадрильи. Он родился в Киеве и учился в Черниговском военном лицее.

С начала полномасштабной войны выполнял боевые задания на разных оперативных направлениях. Валентин Мукшинов был полным кавалером ордена "За мужество". У него остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

Богдан Хмиль служил бортовым авиационным техником вертолетного звена. Он родился в Василькове Киевской области, учился по специальности "Авиационный транспорт" в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В 16-ю бригаду армейской авиации он присоединился в марте 2022 года.

Богдан Хмель готовил технику к боевым вылетам и неоднократно выполнял задачи в составе экипажа. Был награжден отличием президента "За оборону Украины". У него остались жена и родители.

Михаил Деряга был старшим воздушным стрелком вертолетного звена. Родился в селе Андреевка Полтавской области, учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже.

В армию присоединился в ноябре 2023 года. В составе экипажа вертолета выполнял боевые задания по защите воздушного пространства Украины. Награжден отличием президента "За оборону Украины" и орденом "За мужество" III степени. У него остались жена, сын, отцы и брат.

Когда состоится прощание

Бродовское общество попрощается с погибшими защитниками 7 июля. В 9:30 на Аллее Героев встретят кортеж, после чего в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста состоится чин прощания.