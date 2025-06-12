ua en ru
Чт, 12 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Авиакатастрофа в Индии: один пассажир выжил после крушения Boeing 787

Индия, Четверг 12 июня 2025 17:49
UA EN RU
Авиакатастрофа в Индии: один пассажир выжил после крушения Boeing 787 Фото: в Индии разбился пассажирский самолет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Один из пассажиров рейса Air India, потерпевшего катастрофу недалеко от аэропорта Ахмедабада, выжил, несмотря на падение самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indian Express.

По данным издания, на момент крушения на борту было 242 человека, включая двух пилотов и 10 членов экипажа. По предварительным данным ими были:

  • 169 граждан Индии,
  • 53 гражданина Великобритании,
  • семь португальцев,
  • один гражданин Канады.

Однако несмотря на смертельную авиакатастрофу известно, что один человек чудом остался жив.

Обновлено в 18:20.

По данным Sky News, в авиакатастрофе выжил гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш.

Члены семьи подтвердили Sky News, что он был на борту самолета, а также то, что им удалось связаться с ним после катастрофы.

В то же время сообщается, что на борту самолета мог находиться еще один их родственник, однако о нем семья Рамеша пока не имеет никакой информации.

Трагедия в Индии

Напомним, что ранее сегодня, 12 июня, вблизи аэропорта в индийском городе Ахмедабад произошла масштабная авиакатастрофа.

Пассажирский самолет компании Air India упал на крышу медицинского общежития. Заметим, что ранее сообщалось, что погибли все, кто был на борту самолета.

Подробнее о том, что известно о трагедии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим также, что, как оказалось, инженер предупреждал Boeing о серьезных рисках относительно исправности самолетов еще в прошлом году.

Мы также собрали все, что известно о самолете Boeing 787 Dreamliner, который упал в Индии, ведь это первая катастрофа с участием именно этого самолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Boeing Индия
NEWS
Авиакатастрофа в Индии: МИД ответил, были ли на борту украинцы
Авиакатастрофа в Индии: МИД ответил, были ли на борту украинцы
DAILY
Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины