Авиакатастрофа в Индии: один пассажир выжил после крушения Boeing 787

Один из пассажиров рейса Air India, потерпевшего катастрофу недалеко от аэропорта Ахмедабада, выжил, несмотря на падение самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indian Express .

По данным издания, на момент крушения на борту было 242 человека, включая двух пилотов и 10 членов экипажа. По предварительным данным ими были:

169 граждан Индии,

53 гражданина Великобритании,

семь португальцев,

один гражданин Канады.

Однако несмотря на смертельную авиакатастрофу известно, что один человек чудом остался жив.

Обновлено в 18:20.

По данным Sky News, в авиакатастрофе выжил гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш.

Члены семьи подтвердили Sky News, что он был на борту самолета, а также то, что им удалось связаться с ним после катастрофы.

В то же время сообщается, что на борту самолета мог находиться еще один их родственник, однако о нем семья Рамеша пока не имеет никакой информации.