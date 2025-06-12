Авиакатастрофа в Индии: один пассажир выжил после крушения Boeing 787
Один из пассажиров рейса Air India, потерпевшего катастрофу недалеко от аэропорта Ахмедабада, выжил, несмотря на падение самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indian Express.
По данным издания, на момент крушения на борту было 242 человека, включая двух пилотов и 10 членов экипажа. По предварительным данным ими были:
- 169 граждан Индии,
- 53 гражданина Великобритании,
- семь португальцев,
- один гражданин Канады.
Однако несмотря на смертельную авиакатастрофу известно, что один человек чудом остался жив.
Обновлено в 18:20.
По данным Sky News, в авиакатастрофе выжил гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш.
Члены семьи подтвердили Sky News, что он был на борту самолета, а также то, что им удалось связаться с ним после катастрофы.
В то же время сообщается, что на борту самолета мог находиться еще один их родственник, однако о нем семья Рамеша пока не имеет никакой информации.
Трагедия в Индии
Напомним, что ранее сегодня, 12 июня, вблизи аэропорта в индийском городе Ахмедабад произошла масштабная авиакатастрофа.
Пассажирский самолет компании Air India упал на крышу медицинского общежития. Заметим, что ранее сообщалось, что погибли все, кто был на борту самолета.
Подробнее о том, что известно о трагедии, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим также, что, как оказалось, инженер предупреждал Boeing о серьезных рисках относительно исправности самолетов еще в прошлом году.
Мы также собрали все, что известно о самолете Boeing 787 Dreamliner, который упал в Индии, ведь это первая катастрофа с участием именно этого самолета.
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