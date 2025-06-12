Катастрофа Boeing 787 Dreamliner в Индии: компания знала о проблемах с самолетами

В прошлом году инженер предупреждал Boeing о серьезных рисках относительно исправности самолетов. Более того, компанию призывали вывести самолеты серии 787 Dreamliner из эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Издание пишет, что несмотря на то, что авиакомпании, которые пользуются самолетами Boeing, имели много проблем с двигателями 787, его показатели безопасности эксплуатации до сих пор были хорошими.

Однако, как стало известно, регулятор безопасности США, Федеральное управление гражданской авиации (FAA), в течение многих лет было вынуждено расследовать сразу несколько проблем связанных с данными самолетами.

Boeing призвали вывести самолеты серии 787 Dreamliner

По данным The Guardian, в прошлом году на слушаниях в Вашингтоне информатор призвал Boeing приостановить полеты всех самолетов 787 Dreamliner по всему миру.

Однако компания отвергла заявления бывшего инженера и заявила, что полностью уверена в самолетах данной серии.

Известно, что в эксплуатации находится более 1100 самолетов Boeing 787, которые используют большинство крупных международных авиакомпаний.

Эта модель ценится за значительно лучшую топливную эффективность и более низкий уровень шума, чем у тех типов, которые она заменила.

Аварии Boeing

Две основные аварии, вызванные неисправностями самолетов Boeing, произошли в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах, когда использовались тогда еще новые модели 737 Max.

Эту модель вывели из эксплуатации почти на год, прежде чем ее перезапустили и вернули к широкому использованию.