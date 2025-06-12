Катастрофа Boeing 787 Dreamliner в Индии: компания знала о проблемах с самолетами
В прошлом году инженер предупреждал Boeing о серьезных рисках относительно исправности самолетов. Более того, компанию призывали вывести самолеты серии 787 Dreamliner из эксплуатации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Издание пишет, что несмотря на то, что авиакомпании, которые пользуются самолетами Boeing, имели много проблем с двигателями 787, его показатели безопасности эксплуатации до сих пор были хорошими.
Однако, как стало известно, регулятор безопасности США, Федеральное управление гражданской авиации (FAA), в течение многих лет было вынуждено расследовать сразу несколько проблем связанных с данными самолетами.
Boeing призвали вывести самолеты серии 787 Dreamliner
По данным The Guardian,в прошлом году на слушаниях в Вашингтоне информатор призвал Boeing приостановить полеты всех самолетов 787 Dreamliner по всему миру.
Однако компания отвергла заявления бывшего инженера и заявила, что полностью уверена в самолетах данной серии.
Известно, что в эксплуатации находится более 1100 самолетов Boeing 787, которые используют большинство крупных международных авиакомпаний.
Эта модель ценится за значительно лучшую топливную эффективность и более низкий уровень шума, чем у тех типов, которые она заменила.
Аварии Boeing
Две основные аварии, вызванные неисправностями самолетов Boeing, произошли в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах, когда использовались тогда еще новые модели 737 Max.
Эту модель вывели из эксплуатации почти на год, прежде чем ее перезапустили и вернули к широкому использованию.
Известно даже, что в прошлом месяце Boeing согласился выплатить 1,1 миллиарда долларов по соглашению с Министерством юстиции США, чтобы избежать судебного преследования за две катастрофы, в которых вместе погибло 346 человек.
Трагедия в Индии
Напомним, что ранее сегодня, 12 июня, пассажирский самолет авиакомпании Air India потерпел крушение возле аэропорта Ахмедабада. Воздушное судно упало на крышу общежития, расположенного на территории медицинского учреждения.
После падения возник пожар - над районом был виден густой дым.
Как известно, на борту находились 230 пассажиров, 10 членов экипажа и двое пилотов.
Предварительно в СМИ появлялась информация о по меньшей мере 30 погибших, однако официально количество жертв пока не подтверждено. Однако уже известно, что в авиакатастрофе погибли все 242 человека, которые находились на борту
Подробнее о том, что известно о трагедии, можно узнать в материале РБК-Украина.
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