Первая в истории катастрофа Boeing 787: что известно о самолете, который упал в Индии

Катастрофа самолета Air India в Индии стала первой в истории аварией Boeing 787 Dreamliner с момента появления этой модели на рынке в 2011 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным издания, несмотря на технические проблемы, которые заставляли авиакомпании временно выводить самолеты из эксплуатации, до сих пор серьезных аварий с участием Dreamliner не фиксировали.

Известно, что Air India сейчас эксплуатирует около 30 самолетов Dreamliner и использует этот дальнемагистральный самолет американского производства с 2012 года.

Последняя катастрофа Air India произошла в августе 2020 года с меньшим Boeing 737-800 Air India Express, который приземлялся в аэропорту Каликут в непогоду и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Что известно о Boeing 787 Dreamliner

Концепция самолета модели 787 Dreamliner была анонсирована еще в 2003 году, а официальную презентацию первого образца Boeing провела 8 июля 2007 года. Первый полет опытного образца состоялся уже 15 декабря 2009 года с аэродрома Пейн-Филд в Вашингтоне. Он длился около трех часов.

В августе 2011 года FAA предоставило сертификацию 787 открыв путь к коммерческим поставкам.

Первая доставка самолетов состоялась в сентябре 2011 года компании All Nippon Airways, которая также осуществила первый коммерческий рейс 26 октября того же года на маршруте Токио-Гонконг

По состоянию на середину 2025 года Boeing передала более 1 000 экземпляров модели по всему миру, в том числе более 1100 самолетов в настоящее время находятся в эксплуатации.

Основные операторы - ANA, Air India, China Eastern, Qatar Airways, United, American, LOT, Turkish Airlines - охватывают самолеты на шести континентах.

Особенности самолета

Уникальная конструкция из композитных материалов позволила экономить до 20-25 % топлива по сравнению с предыдущими самолетами похожего размера.

Кабина Dreamliner - более широкая, с большими панорамными окнами с электроприводом затемнения, регулируемым LED-освещением и сохранением влаги, что уменьшает усталость пассажиров.

Установлены большие багажные полки, удобная конфигурация салона, сверхсовременная система борьбы с турбулентностью и снижение шума на 60% благодаря аэродинамике и двигателям.