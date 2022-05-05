Ракетний удар по Краматорську: пошкоджені житлові будинки, дитячий садок і школа, є поранені
Краматорськ (Фото: twitter.com)
Вночі з 4 на 5 травня російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську. Постраждали три житлових багатоповерхових будівлі, дитячий садок і школа. В результаті обстрілів повідомляється про як мінімум шести поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Краматорської міської ради.
"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах і центральній частині міста", - йдеться в повідомленні міської ради.
Також повідомляється, що в результаті обстрілу було завдано удару по одному з промислових об'єктів міста.
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