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Ракетний удар по Краматорську: пошкоджені житлові будинки, дитячий садок і школа, є поранені

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Краматорськ, Четвер 05 травня 2022 07:28
Ракетний удар по Краматорську: пошкоджені житлові будинки, дитячий садок і школа, є поранені Краматорськ (Фото: twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Вночі з 4 на 5 травня російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську. Постраждали три житлових багатоповерхових будівлі, дитячий садок і школа. В результаті обстрілів повідомляється про як мінімум шести поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Краматорської міської ради.

"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах і центральній частині міста", - йдеться в повідомленні міської ради.

Також повідомляється, що в результаті обстрілу було завдано удару по одному з промислових об'єктів міста.

Ракетний удар по Краматорську: пошкоджені житлові будинки, дитячий садок і школа, є поранені

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