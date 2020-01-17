Німецька авіакомпанія припинила польоти в Тегеран в цілях безпеки

Ілюстративне фото (flickr.com Mark McWalte)

Lufthansa припиняє польоти в Тегеран до 28 березня включно

Німецька авіакомпанія Lufthansa, яка є однією з найбільших авіаперевізників у світі, призупинила польоти в Тегеран з міркувань безпеки після збиття українського літака в Ірані. Про це йдеться в заяві компанії Twitter.

Як повідомили в авіакомпанії Lufthansa Group припиняє польоти в Тегеран до 28 березня включно.

"У зв'язку з тим, що зберігається неясною ситуацією з безпекою в повітряному просторі в районі аеропорту Тегерана і в повітряному просторі Ірану авіакомпанії Lufthansa Group в якості заходи припиняють польоти в Тегеран і назад до 28 березня включно", - йдеться в заяві компанії.

Також літаки Lufthansa не будуть здійснювати польоти через повітряний простір Ірану.

Нагадаємо, авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Літак МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, був збитий ракетами іранських військових. На третій день після катастрофи офіційний Тегеран визнав ракетну атаку на український літак. В результаті трагедії загинули 176 осіб, серед яких 11 громадян України.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) рекомендує авіакомпаніям уникати польотів над Іраном на будь-якій висоті після збиття літака МАУ в Тегерані.

Також повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 лютого призупинить виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) з Запоріжжя, Львова та Харкова. Призупинення польотів пов'язане з продовженням заборони виконання польотів у повітряному просторі Ірану та Іраку, введеного Державіаслужбою України з 9 січня 2020 року.