ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німецька авіакомпанія припинила польоти в Тегеран в цілях безпеки

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 22:37
Німецька авіакомпанія припинила польоти в Тегеран в цілях безпеки
Ілюстративне фото (flickr.com Mark McWalte)

Lufthansa припиняє польоти в Тегеран до 28 березня включно

Німецька авіакомпанія Lufthansa, яка є однією з найбільших авіаперевізників у світі, призупинила польоти в Тегеран з міркувань безпеки після збиття українського літака в Ірані. Про це йдеться в заяві компанії Twitter.

Як повідомили в авіакомпанії Lufthansa Group припиняє польоти в Тегеран до 28 березня включно.

"У зв'язку з тим, що зберігається неясною ситуацією з безпекою в повітряному просторі в районі аеропорту Тегерана і в повітряному просторі Ірану авіакомпанії Lufthansa Group в якості заходи припиняють польоти в Тегеран і назад до 28 березня включно", - йдеться в заяві компанії.

Також літаки Lufthansa не будуть здійснювати польоти через повітряний простір Ірану.

Нагадаємо, авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Літак МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, був збитий ракетами іранських військових. На третій день після катастрофи офіційний Тегеран визнав ракетну атаку на український літак. В результаті трагедії загинули 176 осіб, серед яких 11 громадян України.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) рекомендує авіакомпаніям уникати польотів над Іраном на будь-якій висоті після збиття літака МАУ в Тегерані.

Також повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 лютого призупинить виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) з Запоріжжя, Львова та Харкова. Призупинення польотів пов'язане з продовженням заборони виконання польотів у повітряному просторі Ірану та Іраку, введеного Державіаслужбою України з 9 січня 2020 року.

Трюдо закликав Іран направити "чорні ящики" літака МАУ для аналізу у Францію ЄС закликає Іран не змішувати питання розслідування катастрофи МАУ і конфлікт з США
Новини України ІранавиасообщениеLufthansa
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся