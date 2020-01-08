Авіакомпанія МАУ відреагувала на катастрофу літака в Ірані

Авіакомпанія МАУ підтверджує факт авіакатастрофи в Ірані. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Станом на 09:30 авіакомпанія МАУ у тісній співпраці з авіаційною владою робить все можливе для з’ясування причин авіаційної події.

"Паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 06 січня 2020 року.

МАУ повідомляє, що буде проведено ретельне розслідування.

"Буде проведено ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії-виробника Boeing, авіакомпанії, а також Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні (НБРЦА). Авіакомпанія інформуватиме про хід розслідування та причини трагічної події одразу після їх з’ясування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українська влада з’ясовує, хто точно сів у літак. Також за його доручення апарат РНБО створив оперативний штаб.

Також іранський Червоний Півмісяць повідомив, що в результаті аварії українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера.