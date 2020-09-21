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Авіакомпанія Lufthansa заявила про нові проблеми після отримання допомоги від Німеччини

Німеччина, Понеділок 21 вересня 2020 22:37
Авіакомпанія Lufthansa заявила про нові проблеми після отримання допомоги від Німеччини
Фото: літак авіакомпанії (facebook.com/Lufthansa)
Автор: Максим Зайченко

У німецькій авіакомпанії Lufthansa заявили, що доведеться ще більше скоротити персонал і законсервувати більше літаків, ніж планувалося, оскільки початкові перспективи не виправдалися. Раніше компанія отримала мільярдну допомогу від уряду Німеччини.

Про це пише Associated Press.

Представник компанії заявив, що доведеться скоротити більше персоналу, ніж спочатку планувалося, а це 22 тисячі осіб. Крім того, Lufthansa виведе з експлуатації вісім літаків Airbus A380 і поставить їх на довгострокове зберігання разом з 10 іншими літаками A340-600.

Передбачається, що компанія продовжить працювати на 20-30% від своєї нормальної потужності в останні три місяці поточного року. При цьому керівництво розраховує повернутися до позитивного операційного грошового потоку у 2021 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Німеччини схвалила пакет допомоги для Lufthansa на 9 млрд євро, а натомість отримає 20% акцій компанії.

РБК-Україна писало, що Lufthansa, як і інші авіакомпанії, знаходиться в складній фінансовій ситуації у зв'язку з припиненням польотів через пандемію коронавірусу.

Також повідомлялося, раніше Lufthansa підтвердила відновлення польотів в Україну.

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