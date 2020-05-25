Влада Німеччини викупить 20% акцій Lufthansa

Фото: Боїнг-747 компанії Lufthansa (flickr)

Німецька влада викупить 20% капіталу компанії на суму до 9 млрд євро

Фонд стабілізації економіки Німеччини (WSF) схвалив пакет допомоги для порятунку найбільшого німецького авіаперевізника Lufthansa. Німецька влада має намір викупити 20% капіталу компанії на суму до 9 млрд євро.

Про це йдеться у заяві авіакомпанії.

Серед іншого, WSF прийме мовчазну участь в активах Deutsche Lufthansa AG на суму до 5,7 млрд євро. З цієї суми приблизно 4,7 млрд євро класифікується як капітал згідно з положеннями Торгового кодексу Німеччини (HGB) та МСФЗ.

Наголошується, що мовчазна участь не обмежена в часі і може бути припинена компанією повністю або частково. Відповідно до узгодженої концепції, винагорода за мовчазну участь становить 4% в 2020 і 2021 роках і в наступні роки зросте до 9,5% аж до 2027 року.

Також WSF викупить 20% капіталу компанії по 2,56 євро за акцію. Загальний грошовий внесок становитиме близько 300 мільйонів євро. Зазначається, що Фонд також може збільшити свою частку до 25% плюс одна акція в разі поглинання компанії.

Заходи стабілізації також включають синдиковану кредитну лінію до 3 млрд євро з участю WSF і приватних банків строком на три роки. Ця умова ще підлягає затвердженню відповідними органами.

"Очікувані умови пов'язані, зокрема, з відмовою від майбутніх виплат дивідендів та обмеженнями винагороди керівництва... За винятком випадків поглинання, WSF зобов'язується не використовувати права голосу на Щорічних загальних зборах у зв'язку зі звичайними рішеннями під час Щорічних загальних зборів", - йдеться у повідомленні компанії.

Стабілізаційний пакет мають затвердити члени правління та спостережної ради компанії. Обидва органи зберуться найближчим часом для прийняття резолюцій щодо стабілізаційного пакету. Остаточне рішення також має затвердити Європейська комісія.

Нагадаємо, Lufthansa знаходиться в складній фінансовій ситуації у зв'язку з припиненням польотів через пандемію коронавірусу.

Сьогодні стало відомо, що Lufthansa і уряд Німеччини домовилися про стабілізаційний пакет фінансової допомоги.

Також повідомлялося, що дана угода дасть Німеччини 25,1% акцій авіакомпанії, а також представництво в наглядовій раді.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко