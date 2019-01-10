Авіакомпанія Ernest Airlines закриває рейси зі Львова до кількох італійських міст

Фото: літак компанії Ernest Airlines (facebook.com/LvivAirport)

Рейси до Венеції та Мілану закриваються 21 січня

Італійський лоукостер Ernest Airlines оголосив про закриття рейсів до кількох міст в Італії із аеропорту Львова. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Міжнародного аеропорту Львів".

Йдеться про скасування з 21 січня 2019 року рейсів до Венеції та Мілану (Мальпенса). Крім того, плануються інші зміни у графіку та географії польотів італійської авіакомпанії з/до львіського аеропорту. Оновлений графік польотів та нові напрямки буде оголошено додатково

У прес-службі аеропорту зазначили, що впродовж 2018 року авіакомпанія Ernest Airlines перевезла понад 100 тисяч пасажирів між Львовом та містами Італії.

Зазначимо, що партнерство львівського аеропорту із цією авіакомпанією розпочалося 20 жовтня 2017 року - тоді авіакомпанія відкрила рейс у Мілан (Бергамо). Ще через півтора місяці було запроваджено ще два напрямки - у Венецію та Неаполь, а з червня - у Мілан (Мальпенса) та Рим (Ф’юмічіно).

Нагадаємо, турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 6 квітня 2019 року має намір почати виконувати прямі рейси між курортним містом Бодрум і аеропортом Бориспіль.