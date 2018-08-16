Ernest Airlines запустить рейси з Харкова до Італії

З березня 2019 року до Італії з Харківа існуватиме два авіарейси

З 2019 року авіакомпанія Ernest Airlines започаткує два прямі авіарейси з Харкова до Італії. Про це повідомляє Укрінформ.

Це стало відомо під час зустрічі президента авіакомпанії Шаді Аль Танніра з заступником голови Харківської ОДА Марком Беккером.

"Перші рейси Ernest Airlines розпочнуться вже в березні за двома напрямками: Харків - Мілан та Харків - Рим", - повідомив представник компанії.

Також він додав, що компанія працює в Україні вже з минулого року.

Беккер наголосив, що у Харківській області навчається велика кількість іноземних студентів, тому відкриття нових авіарейсів буде сприяти для розвитку цієї сфери.

Нагадаємо, в аеропорті "Львів" повідомили про скасування рейсів компанії Ernest. Причини скасування авіакомпанія не вказала.